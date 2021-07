27-årig kørte bil: Påvirket og uden førerret

På Servicegaden ud for Mågevej i Frederikssund standsede en patrulje torsdag klokken 13.13 en 27-årig mandlig bilist fra Frederikssund. Et narkometer viste her, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel.