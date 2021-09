Send til din ven. X Artiklen: 26.000 kroner mindre i velfærd per borger: Nu råber fagbevægelsen op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

26.000 kroner mindre i velfærd per borger: Nu råber fagbevægelsen op

Frederikssund - 03. september 2021 kl. 18:43 Af Nikolai Rosler Jørgensen Kontakt redaktionen

»Giv ikke slip på velfærden«, det er FOA Frederikssunds budskab til politikerne. Budskabet spredes ud den 4. september med hundredvis af røde balloner.

Hundredvis af røde balloner i en snor på havnepladsen i Frederikssund skal at markere, at velfærden risikerer at gå op i det blå, hvis ikke der gøres noget.

Anledningen er, at spritnye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation viser, hvor mange flere ældre og børn, der kommer i hver kommune, samt hvor mange færre penge, vi bruger per barn og ældre i dag sammenlignet med 2009.

Økonomisk efterslæb - Vi sætter fokus på, at der er flere børn og ældre, end der har været, og der kommer endnu flere i 2030. Derfor vil vi have, at økonomien skal følge den demografiske udvikling, som de her tal viser, at den ikke gør, fortæller Irene Buus, der er formand for FOA Frederikssund.

I Frederikssund estimeres der at komme 12 procent flere børn mellem nul og seks år og 22 procent flere over 67 år i 2030, samtidig med at der i 2020 bliver brugt 26.837 kroner færre på velfærd per barn og ældre i kommunen sammenlignet med i 2009.

- Det er klart, at pengene skal følge med, hvis vi gerne vil have en god velfærd fremover, siger Irene Buus.

Bliver prioriteret I Frederikssund kommune begynder budgetforhandlingerne i den kommende uge, og velfærd er et af kerneområderne, fortæller Inge Messerschmidt, der er formand for Velfærdsudvalget.

- Det er altid vigtigt at gøre opmærksom på velfærden i kommunen, og det er helt klart også højt prioriteret, når vi skal forhandle, påpeger hun og siger, at hun er glad for, at fagbevægelsen gør opmærksom på problematikken.

Anderledes service Kurt Houlberg fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, VIVE, er ekspert i kommunal økonomi. Han fortæller, at både de ældre og børnene kan se frem til en anderledes service i fremtiden.

- Der er ingen tvivl om, at servicen bliver anderledes, hvis ikke kommunerne bruger flere penge på området, men det er ikke kun et spørgsmål om penge - det handler også om rekruttering, siger han.

Stiller nye krav - Uden personale, der kan varetage opgaverne inden for eksempelvis hjemmeplejen, skal der andre ting til for at yde den samme service, fortæller Kurt Houlberg.

- Hvis servicen skal være nogenlunde den samme i fremtiden, så vil der skulle gøres mere brug af frivillige, teknologi og pårørende.

Selvom problematikken giver anledning til bekymring fra et økonomisk perspektiv, så understreger han samtidig, at der også er en positiv side.

Godt med børn - Det er vigtigt at sige, at det jo er positivt, at vi får flere børn, og at de ældre ikke bare bliver ældre, men også sundere i flere år, hvilket tager noget af belastningen på området.

Kurt Houlberg fortæller, at kommunerne er blevet tildelt flere penge til at sikre velfærden for det stigende antal børn og ældre, men hvordan pengene bruges lokalt er en prioriteringssag.