Nordsjællands Politi kørte en målrettet færdselsindsats imod spiritus- og narkokørsel onsdag aften på Frederikssundsvej i Frederikssund, hvor en 26-årig mand endte med at blive sigtet, fordi et narkometer gav udslag. Foto: Kenn Thomsen

26-årig kørte bil med narko i blodet

En 26-årig mandlig bilist fra Hundested blev dog standset klokken 20.13. Et narkometer viste her, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer. Han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel, oplyser politiet i et uddrag af døgnrapporten.