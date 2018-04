Søndag den 8. april afvikles den 24. udgave af Grevinde Dannerløbet. Foto: Casper Suk Thorlacius

24. udgave af Dannerløb løbes i weekenden

Frederikssund - 04. april 2018 kl. 05:11 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nok engang byder Hjerteforeningens Motionsklub i Jægerspris til det traditionsrige Grevinde Dannarløb i Nordskoven, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Denne 24. udgave af løbet finder sted den kommende weekend, og formanden Bodil Grum-Schwensen og løbskoordinator Jens Erik Ellegaard-Jensen meddeler, at alt er på plads til årets Grevinde Dannerløb, og at de godt 100 hjælpere, der er tilknyttet arrangementet, er klar til vejvisning på ruterne, ved væskedepoterne og til at servicere løberne før og efter start.

- Løbet er velbesøgt dels af børnefamilier, som har fundet ud af at arrangementet er for alle aldre. Dels kommer der flere af de nærliggende store løbeklubber, som er glade for kvaliteten af løbsafviklingen, siger Jens Erik Ellegaard-Jensen i en pressemeddelelse, hvori han forklarer, at klubberne benytter Grevinde Dannerløbet til afvikling af deres klubmesterskaber.

Man kan få mere information om løbet og tilmelding på Hjerteforeningens hjemmeside: www.hjerteforeningen.dk/mkjaegerspris.

Tilmelding til løbet og tidtagning i forbindelse med løbet foretages elektronisk af det professionelle firma Events4U. Der tages ikke tid på børneløbet, men alle tilmeldte deltagere i børneløbet får diplom, medalje og en is.

Løbet skydes i gang klokken 11.00 af Anders Leopold Verup, næstformand for den lokale erhvervsforening Jægerspris Netværk, 500 meter fra Rejsestalden i Slotshegnet. Løbet har mål ved Rejsestalden.

Sidste frist for online tilmelding er onsdag den 4. april. Dog kan man tilmelde helt frem til selve løbsdagen ved at betale et ekstra gebyr på 100 kroner.