24-årig havde dolk og narko på station

Nordsjællands Politi var onsdag til stede på stationen, hvor en 24-årig mand fra Roskilde blev sigtet for at være i besiddelse af en dolk uden at have et anerkendelsesværdigt formål med den, ligesom han blev sigtet for at være i besiddelse af en mindre mængde amfetamin.