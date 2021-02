En 23-årig mand er pågrebet for at stjæle store mængder el-værktøj fra Fjordlandskolen. Foto: Kenn Thomsen

23-årig indbrudstyv dummede sig gevaldigt

Det var klokken 03.45 natten mellem fredag og lørdag, at tyven var på spil første gang. Det fortæller vagthavende hos Nordsjællands Politi, der forklarer, at alarmen på skolen gik første gang på det tidspunkt.

Men to timer senere, klokken 05.45 gik alarmen på Fjordlandskolen igen. Vagtfirmaet tog derud igen, og det gjorde skolens pedel også. Her kunne de se, at døren igen var brudt op, og at der også var brudt døre op flere steder inde på skolen.