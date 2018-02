Anklagemyndigheden mener, at en 22-årig mand ville begå forsikringssvindel, da der skete en eksplosion på hans sejlbåd den 14. oktober 2017 på Roskilde Fjord, hvor en 24-årig mand sprang i vandet med druknedøden til følge. Her undersøger politiets teknikere båden, der er bugseret ind i Kignæs Havn, to dage efter ulykken. Foto: Maj-Britt Holm

22-årig tiltalt for eksplosion på båd

Frederikssund - 15. februar 2018 kl. 20:29 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Målet var at begå forsikringssvindel, da en 22-årig mand fra Frederikssund den 14. oktober 2017 satte ild til sin 30 fods sejlbåd på Roskilde Fjord.

Herefter skete der en eksplosion, som fik en 24-årig medpassager til at springe i vandet med druknedøden til følge. Det fremgår af anklageskriftet imod den 22-årige, der har siddet varetægtsfængslet i sagen i knap fire måneder, og som i denne uge har fået forlænget sin fængsling i yderligere fire uger, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den 22-årige er tiltalt for grov brandstiftelse ved at sætte andre liv i overhængende fare eller for brandstiftelse og uagtsomt manddrab under skærpende omstændigheder. Idet han i følge anklageskriftet den pågældende dag om eftermiddagen ud for Asgård på syv meters dybde cirka 800 meter fra land hældte benzin ud over skibets motor, hvorpå han antændte et stykke benzingennemvædet stof. Det brændende stof kastede han på motoren, der eksploderede, hvilket fik den 24-årige, som ikke kunne svømme og som var iført en uvirksom redningsvest, til at springe over bord.

Den 22-årige reddede sig selv i land, og der blev sat en redningsaktion i gang for at finde den 24-årige, som familie og venner fortvivlet fortsatte med at lede efter, indtil han blev fundet død to uger senere.

Bådejeren er desuden tiltalt for at overtræde lov om sikkerhed til søs ved som fører af et sejlskib på samme måde som før nævnt forsætligt at have forårsaget en søulykke, som førte til, at den 24-årige druknede, idet tiltalte ikke havde sikret sig, at redningsvestene ombord på skibet var virksomme.

Der er sat fem retsdage af til at behandle sagen, som kommer for et nævningeting i Hillerød den 4., 6., 13., 25. og 26. april.

- Han kan få fire års fængsel eller mere, hvis han dømmes skyldig. Ellers havde jeg ikke rejst sagen for et nævningeting, siger senioranklager Bente Schnack fra anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi.

