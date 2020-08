Byrådssalen på Frederikssund Rådhus benyttes især til møder for de folkevalgte (billedet), og nu skal salen også danne ramme om grundlovsceremoni for nye danskere i kommunen. Foto: Maj-Britt Holm

21 er klar til at blive nye danskere

Frederikssund - 05. august 2020 kl. 19:12 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

12 kvinder og mænd havde regnet med at få et håndtryk på, at de var blevet danske statsborgere ved en grundlovsceremoni i byrådssalen på Frederikssund Rådhus den 12. marts i år. Men så kom coronaen, og arrangementet blev aflyst.

Nu gør Frederikssund Kommune et nyt forsøg torsdag den 13. august. Denne gang har 21 kommende danskere tilmeldt sig grundlovsceremonien, der bliver kommunens første, efter at proceduren blev vedtaget ved lov, og Folketinget har i forvejen godkendt ansøgerne. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Uden udskældt håndtryk

Ceremonien har været heftigt debatteret, fordi den indebærer et håndtryk mellem en repræsentant for kommunen og ansøgeren, og det kan for nogle stride imod personlige, religiøse eller kulturelle overbevisninger.

På grund af risiko for spredning af coronavirus har Udlændinge- og Integrationsministeriet dog midlertidigt suspenderet kravet om håndtryk fra den 3. juli i år, og nu er Frederikssund Kommune klar til at byde de nye velkomne som danske statsborgere, hvilket sker i to hold henholdsvis klokken 15.00 og klokken 17.00.

- Vi deler dem op i to for at kunne overholde retningslinjerne om afstand. Alle får lov til at tage en ledsager med til at overvære ceremonien, og det er også på grund af afstandsreglerne, at de kun kan tage én med, fortæller sekretær Karin Petersen, Politik & Jura i Frederikssund Kommune, som er med til at stå for arrangementet.

Et løfte til samfundet

Ved de to grundlovsceremonier vil borgmester John Schmidt Andersen (V) byde velkommen. Højdepunktet bliver efter alt at dømme, når ansøgerne hver især skal skrive under på dokumentet »Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark«. Her står der: »Jeg lover hermed at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati«.

Blanketten skal også forsynes med kommune og dato for ceremoni samt påtegnes underskrift fra kommunalbestyrelsens repræsentant, i dette tilfælde borgmesteren, inden den sendes til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

For at understrege det festlige i begivenheden vil de tilstedeværende blive budt på kransekage og en forfriskning i form af et glas Asti, som Frederikssund Kommune serverer til blandt andet borgerlige vielser, fordi det er prisbilligt i forhold til champagne, og de fleste kan lide det, forklarer Karin Petersen.

Cirka en måned efter grundlovsceremonien ventes de nye danskere at modtage det nye indfødsretsbevis med posten.