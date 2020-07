21-årig kørte bil i narkopåvirket tilstand

Det skete klokken 18.47, og da den 21-årige blev testet for narkotika med en vatpind, fik han narkometeret til at slå ud. Der blev også fundet en mindre mængde ketamin på hans person, hvorfor han blev sigtet for begge forhold og taget med til udtagning af blodprøve, der skal fastslå hans eventuelle påvirkningsgrad.