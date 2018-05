Her ses seks af de i alt 20 unge, som onsdag blev udnævnt til naturambassadører. Foto: Alice Linning

20 spejdere blev naturambassadører

Frederikssund - 18. maj 2018 kl. 19:42 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med Frederikssund Kommunes fejring af fire pilotprojekter inden for kultur- og fritidsområdet torsdag aften i Elværket, blev 20 unge spejdere også udnævnt til naturambassadører, skriver Frederiksborg Amts Avis.

De har i løbet af vinteren gennemgået en særligt tilrettelagt uddannelse på Skovskolen.

Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund har desuden inviteret de unge til at lave et eller to natur-arrangementer i Frederikssund kommune.

- Vi håber derfor, at de vil give os nogle gode naturoplevelser i efteråret og vinterens løb. Vi skal nok hjælpe naturambassadørerne med det praktiske, og vi sender invitationen ud til vore 1100 medlemmer i Frederikssund kommune, så jeg håber, at de nyuddannede vil give os en god oplevelse, siger formand for Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund, Per Seerup.

Danmarks Naturfredningsforenings gave i anledning af de unges færdiggjorte uddannelse var i øvrigt gratis at sende tidsskriftet Natur & Miljø. Det vil give de nyuddannede mulighed for at følge med i aktuelt nyt på området og være en god opfølgning på den nye uddannelse.