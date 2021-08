Se billedserie Bager og konditori er ferielukket, og ejeren har ikke betalt de ansatte deres løn, ligesom han ikke er til at komme i kontakt med. I 2009 forsvandt bagermesteren fra samme måde fra en butik i Nyråd. Foto: Henrik Helmer Petersen

20-25 ansatte ladt i stikken: Bagermester gentager forsvindingsnummer

Frederikssund - 11. august 2021 kl. 05:46 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Bagermester har fra den ene dag til den anden forladt konditoriet uden at give sine ansatte løn. I 2009 gjorde han det samme i Nyråd ved Vordingborg. Her endte det med en konkurs, manglende løn og en fortvivlet kurator.

Det bliver slået rent op, da Mums Bageri Og Konditori 18. december 2020 åbnede på Hovedgaden 22 i Jægerspris.

Bagermester Sonny Leithoff og Michael Søndergaard åbnede bagerbutikken sammen - samtidig med, at de drev bagerbutikken MUMS i Roskilde. Siden har Michael Søndergaard trukket sig ud af partnerskabet, og hvad der er blevet af Sonny Leithoff er i dag en gåde for butikkens medarbejdere.

Løn manglede Torsdag den 29. juli fortalte Sonny Leithoff sine ansatte, at han ikke havde nået at få indberettet månedens løn, og at de derfor ikke ville få lønnen udbetalt som planlagt om fredagen, men at de først ville få den mandag eller tirsdag i ugen efter.

- Søndag fik vi så pludselig en besked om, at Sonny var taget på ferie, og at butikken ville holde ferielukket i 14 dage. Fra mandag den 2. august til søndag den 15. august. Vagterne i butikken var fordelt, så vi var noget overraskede, fortæller en ansat til Frederiksborg Amts Avis og sn.dk.

Vedkommende ønsker at være anonym, men avisen kender den ansattes identitet.

Sunket i jorden - Vi modtog hverken vores løn mandag eller tirsdag, og vi har ikke fået en krone endnu. De fleste af os 20-25 timelønnede har adskillige gange forsøgt at få fat i Sonny via telefonen og på mailen, men han er som sunket i jorden, fortæller den ansatte.

Medarbejderne føler sig rigtig dårligt behandlet, og de tror ikke på, at MUMS åbner igen. Alt efter hvor mange timer, de har arbejdet i bagerbutikken den forgangne måned, har de et sted mellem et par tusinde kroner og godt 20.000 kroner til gode.

Føler sig fortabte De ansatte frygter, at de aldrig ser de penge. De er ikke medlem af nogen fagforening, og de er ikke overenskomstansatte. Flere har skrevet om misæren på Facebook, og her kommenterer Jesper Olsen, formand for 3F i Frederiksværk-Frederikssund forløbet.

- 3F organiserer ikke ansatte i bagerbutikker, men som fagforeningsmand synes jeg, at det er groft og synd for de unge, når de bliver snydt og ladt i stikken på den her måde. Et par af de ansatte har spurgt, om jeg vil rådgive dem om, hvordan de bedst gør krav på deres tilgodehavende, og det har jeg sagt ja til.

Del af større selskab Jesper Olsen har kigget i erhvervsregistret.

- MUMS er datterselskab i et holdingselskab, og som jeg ser det, er der penge andre steder i selskabet. Så er det ekstra synd for de unge, hvis de mister deres løn i forbindelse med en konkurs, mens ejeren redder sit eget skind, siger han.

I erhvervsregistret fremgår det, at Sonny Leithoff, hvis fulde navn er Sonny Morian Runge Leithoff, foruden Mums Bageri og Konditori ApS ejer Mums Holding ApS, Morians Holding IVS, Selskabet af 22. oktober 2020 ApS og Leithoff Holding ApS, ligesom han er direktør i MUMS Ejendomme ApS.

Base i Ålsgårde Mums Bageri og Konditori ApS er et datterselskab til Leithoff Holding ApS med adresse på Carsten Hauchs Vej i Ålsgårde. Revisor for holdingselskabet er ifølge erhvervsregistret Rev og Råd Registret Revisionsanpartsselskab i Værløse.

Avisen har af flere omgange forgæves forsøgt at få en snak og kommentar fra Sonny Leithoff, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Forsvandt i 2009 I 2009 forsvandt han på tilsvarende vis fra sit daværende bageri i Nyråd ved Vordingborg. Ifølge sn.dk tog han her også på en pludselig ferie uden at give sine medarbejdere løn. Siden fortalte han til sn.dk, at tragiske familieomstændigheder havde gjort, at han var nødt til at lukke bageriet, og han lovede, at de ansatte ville få deres løn.

Det endte med en konkurs, hvor advokat og kurator Morten Ammentorp på sn.dk kunne fortælle, at han havde vanskeligt ved at forvalte konkursboet, idet bageren på ny var forsvundet.

Siden blev konkursboet afviklet, og en bagersvend i det lukkede Nyråd Bageri kunne fortælle, at nogle af de ansatte havde fået deres tilgodehavende løn, mens andre ikke havde fået noget.