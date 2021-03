Se billedserie 16-årige Thomas Frydenlund Taarup glædede sig over at mødes med klassekammeraterne i 1.c på handelsgymnasiet U/Nord i Frederikssund i et par timer efter tre månders hjemmeundervisning. Foto: U/Nord

Send til din ven. X Artiklen: 1.g'ere: Dejligt at se de andre igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

1.g'ere: Dejligt at se de andre igen

Frederikssund - 15. marts 2021 kl. 19:53 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Efter næsten tre måneder med hjemmeundervisning bag computerskærmen kunne 16-årige Alma Kjær og 16-årige Thomas Frydenlund Taarup mandag atter mødes med klassekammeraterne i 1.c på handelsgymnasiet U/Nord i Frederikssund.

Ungdomsuddannelserne har fået lov til at tage imod eleverne en dag om ugen - når bare det sker udendørs, og alle kan fremvise en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel.

Dannebrog var hejst i flagstangen på U/Nord, da de tre 1.g-klasser blev modtaget klassevis udenfor skolen klokken 9.15. De blev budt velkommen af deres lærer, der gav dem hver en goodiebag med blandt andet slik og sodavand, inden de unge blev sendt ud fire og fire i deres studiegrupper på en selfie-tur rundt til forskellige kulturspots i byen, blandt andet Toldboden på havnen, McDonald's og Sillebro Ådal.

Hensyn til trivselen U/Nord's rektor ville helst ville have haft eleverne indenfor på skolen. Men når det ikke er muligt, er det bedre at mødes under åben himmel.

- Vi har gjort det her for at få trivselen op. Der er ikke meget faglighed i det. Efter to timer står nogle allerede og fryser. Men de skal ikke bare sidde foran skærmen. Den har de fået nok af. De vil se levende mennesker og klassekammerater. Det at føle sig som del af en klasse er med til at holde motivationen oppe. Vi er jo flokdyr og vil alle gerne være en del af et fællesskab, forklarer rektor Heidi Post Dam, U/Nord Frederikssund, der oplyser, at klasserne kommer igen i næste uge, men at hun håber, at eleverne snart kan få lov til at blive undervist indenfor på skolen.

Bål og skumfiduser Da studiegrupperne vendte tilbage fra selfie-turen, var der tændt bål og terrassevarmere ved skolen. Så var det tid til at riste skumfiduser og drikke varm kakao, inden eleverne kunne tage hjem for at tilbringe resten af skoledagen foran computeren, hvor der blev undervist i blandt andet matematik og sprogfag.

For Alma Kjær og Thomas Frydenlund Taarup, der begge er fra Frederikssund, var det kærkomment at få lov til at møde klassekammeraterne.

- Det er dejligt at se hinanden igen og kunne se ansigter efter at have været »låst inde« i sit hus i nogle måneder, fortæller Alma, der følger undervisningen fra sit værelse derhjemme, mens hendes storebror, der går i 3.g, og far sidder andre steder i huset.

Skolesnak på computeren Da Alma startede i handelsgymnasiet i august, så hun frem til at møde en masse nye mennesker.

Men på grund af restriktioner mødte eleverne kun deres egne klassekammerater, og de nåede ikke at knytte så stærke bånd til hinanden, før de blev sendt hjem efter fire måneder.

- Det var ret svært. Du kunne ikke se dem og snakke med dem på samme måde over computeren. Det var kun skole, vi snakkede om, siger Alma.

Motivationen daler Thomas synes også, det har været træls ikke at mødes med sine klassekammerater, og undervisning via Teams på computeren har sine begrænsninger, mener han.

- Det er lidt sværere at få hjælp. Man er i kø og kan ikke følge med over skulderen, når en anden får hjælp til det samme. Der har heller ikke været samme motivation til at stå op og gå i skole, forklarer han, som indrømmer, at han nogle dage først er stået op et par minutter i 8.

Flere klasser mødes Nu glæder både Alma og Thomas sig over, at de får lov til at komme et par timer i skole hver mandag indtil videre.

- Så håber vi, at der snart kommer nye retningslinjer, siger de.

I løbet af ugen får andre elever mulighed for at møde klassekammerater udenfor på U/Nord. Tirsdag mødes tre 3.g-klasser, fire eux-klasser og én eud-klasse. Onsdag er det fire 2.g-klassers tur, mens det torsdag er 10. klasse, som skal se hinanden igen.

- Eleverne er fordelt ud over ugen. Så får vi ikke alle på én gang, fastslår Heidi Post Dam.

U/Nord arrangerede et selfie-løb, og bagefter kunne eleverne hygge sig med at riste skumfiduser og drikke varm kakao. Foto: U/Nord