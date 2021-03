En 19-årig mand fra Frederikssundområdet er sigtet af politiet for at have kørt bil, selv om han ikke har førerret. Foto: Kim Rasmussen

19-årig kørte bil uden at have ret til det

Politiet standsede natten til mandag klokken 00.12 en bil med en 19-årig mand, der viste sig ikke at have førerret, oplyser Nordsjællands Politi.

Det skete på Circle K på Frederiksværksvej i Frederikssund. Her viste det sig, at den 19-årige, der er fra lokalområdet, ikke besad retten til at føre bil.

Han blev derfor sigtet for at have kørt bil alligevel, fremgår det i et uddrag af politiets døgnrapport.