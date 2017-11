19-årig kandidat klarede den ikke, men er håbefuld

- Vi har klaret os fint og ført en god valgkamp. Jeg vil ikke sige så meget om resultaterne endnu, for det kommer meget an på forhandlingerne, der er i gang, siger han.

Den unge mand gik blandt andet på valg på at få flere unge stemmer i byrådet, og dem er han ked af ikke at kunne trække nok hjem af.

- Jeg havde virkelig håbet på at trække nogle af de unge stemmer, så vi også kan få nogle unge ind i byrådet, men så er jeg glad for at se, at sådan en som Maria Katarina Nielsen fra Radikale har formået at komme ind, siger han.