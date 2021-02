Arkivfoto

19-årig dømt for grov vold: Slog 20-årig i ansigtet med pose med knuste flasker

"Jeg husker, hvordan posen rammer mit ansigt. Jeg husker glasskårene, der flyver ud af posen og blodet, der løber ned ad mig." Sådan forklarede en 20-årig mand fra Frederikssund de skæbnesvangre sekunder i november 2020, hvor han blev slået i ansigtet med en plastikpose fyldt med knuste flasker

Frederikssund - 09. februar 2021

"Det går galt nu! De sparker. De smadrer mig. Av! ... Jeg bløder over alt. Det her er rigtig slemt. Gider I hjælpe mig? Min telefon går ud nu..." Sådan lød det slutteligt i det opkald til alarmcentralen, en 20-årig mand fra Frederikssund foretog en kold novemberaften i 2020 i forbindelse med, han blev udsat for grov vold til en privat fest i Frederikssund. Midt under opkaldet blev den 20-årige slået i ansigtet med en pose med knuste glasflasker, hvilket resulterede i, at han måtte opereres i venstre hånd for en overrevet sene i lillefingeren.

"Det er rigtig farligt gjort," lød det fra retsformanden, der ved Retten i Hillerød denne uge idømte en 19-årig mand 30 dages udbetinget fængsel for voldshandlingen.

Værste racisme nogensinde Forinden domsfældelsen havde både den 20-årige, den 19-årige, to andre vidner og en 17-årig medtiltalt fortalt, præcis hvad de mente, der skete den kolde novemberaften. Og langt hen ad vejen var de enige om, hvordan tingene var forløbet.

De to tiltalte var taget til en fest i Frederikssund sammen med tre andre venner. Men, ifølge alle parter, var de ikke velkomne, så de blev bedt om at gå igen. Mens de efterfølgende stod ude på parkeringspladsen, blev de bedt om at forlade grunden helt. Men præcis hvordan de blev bedt om dette, og hvad der efterfølgende skete, var de fem unge fyre ikke lige så enige i.

"De ville ikke finde sig i, at de blev smidt ud, og de hidsede sig op og blev fjendtlige," mindedes den 20-årige de minutter, der ledte op til, at han blev slået i ansigtet.

"De begyndte at råbe, vi skulle tage hjem til vores hjemland. Kaldte os negere og perkere. Det var den værste racisme, jeg nogensinde er blevet udsat for," forklarede den 17-årige tiltalte derimod om den 20-årige og hans venner og uddybede, at han og hans kammerater ikke lod sig gå på af dette, og aldrig blev truende i deres adfærd.

Jeg ved, hvem der gjorde det At den 17-årige ikke selv var skyldig, fik han overbevist domsmandsretten om, der frifandt ham for anklagen om, at han i forbindelse med, den 19-årige havde slået den 20-årige, havde tildelt den 20-årige et knæ i maven.

Men alles uskyld fik han dog ikke overbevist domsmandsretten om.

"Der er blevet ytret ting til jer, der ikke er på et fornuftigt niveau. Det giver dog ikke anledning til at bruge en pose med knust glas i som et våben," sagde retsformanden til de to tiltalte unge mænd, da denne fandt den 19-årige skyldig.

Forinden havde den 19-åriges forsvarer ellers malet et billede af, at mens der ikke kunne sås tvivl om, at volden var begået - så var det bestemt ikke hendes klient, der stod bag.

"Jeg ved, hvem der har gjort det. Og det er ikke min klient," sagde forsvareren blandt andet kort før domsfældelsen. Det vægtede dommerne dog ikke særlig højt, hvorfor de stadig fandt det bevist, at den 19-årige københavner stod bag den voldelige handling.

Den 19-årige ankede på stedet sagen til Landsretten.