180 graders vending om betaling på bro

Det vakte opsigt, da transportminister Benny Engelbrecht (S) og Frederikssundkredsens folketingsmedlem Rasmus Stoklund (S) i november 2020 kom støjplagede beboere nær Kronprinsesse Marys Bro til hjælp.

De to socialdemokrater bebudede, at der i efteråret 2021 ville blive fremsat et lovforslag om at opkræve betaling for motorcykler på broen på lige fod med andre køretøjer for at stoppe mc'eres gaderæs fra 2022.