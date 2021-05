En 18-årig mand, der sammen med tre andre unge opholdt sig i skolegården på Fjordlandsskolen i Skibby natten til fredag, er blevet sigtet for at være i besiddelse af diverse fyrværkeri. Foto: Kim Rasmussen

18-årig havde fyrværkeri i skolegård

Den ene af de fire - en 18-årig mand fra Skibby - blev sigtet for at være i besiddelse af diverse fyrværkeri, fremgår det i et udtræk af politiets døgnrapport.