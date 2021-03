En 17-årig dreng fra Gilleleje er bleve sigtet af politiet for at besidde hash i Helsinge. Foto: Kenn Thomsen

17-årig taget med hash på sig

Her blev han fundet i besiddelse af 0,2 gram hash, hvilket han blev sigtet for og nu risikerer at få en bøde for, oplyser vagtchef Flemming Hansen fra Nordsjællands Politi.