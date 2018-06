En 17-årig dreng nægter sig skyldig i voldtægt af en mindreårig pige. Foto: Allan Nørregaard

17-årig nægter voldtægt af barn

Frederikssund - 01. juni 2018 kl. 05:16 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fuldbyrdet voldtægt og en række andre krænkelser af seksuel karakter end samleje af en pige under 12 år, samt andet seksuelt forhold end samleje samt blufærdighedskrænkelser af en pige under 15 år. Sådan lyder tiltalen mod en 17-årig dreng, som ifølge anklageskriftet gentagne gange over en periode på cirka to år har udsat de to mindreårige piger, som han har familiære relationer til, for seksuelle overgreb på en adresse i Frederikssund. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Selv nægter den 17-årige sig skyldig i alle anklager om overgreb mod de to.

Den 17-årige forklarede torsdag i Retten i Hillerød, at han ikke kan se andet motiv bag de ifølge ham falske anklager, end at den ene pige, som var under 12 år, da overgrebene angiveligt fandt sted, er jaloux.

Nordsjællands Politi begyndte efterforskningen af sagen i foråret sidste år på baggrund af en kommunal indberetning, hvoraf det fremgik, at den yngste af de to piger havde forklaret, at den tiltalte havde »pillet« ved hende.

I forlængelse af afhøringen af pigen, valgte politiet også at afhøre sagens anden forurettede, som gav udtryk for, at den tiltalte også havde forgrebet sig på hende. Ifølge anklageskriftet dog ikke ved samleje.

- Jeg har sovet i samme rum som de to piger flere gange, men jeg har ikke gjort nogle af de ting, forklarede den tiltalte, da han blev spurgt af sagens anklager, senioranklager ved Nordsjællands Politi, Bente Schnack, om han havde gjort nogle af de ting, som han er tiltalt for.

Videoafhøringen af de to piger blev efterfølgende afspillet for dommere og nævninge for lukkede døre, hvor pressen altså var forment adgang.

Der er afsat tre retsdage til sagen, hvis skyldsspørgsmål og domfældelse forventes afsagt fredag den 15. juni.

Senioranklager Bente Schnack lod forstå i sin fremlæggelse af sagen, at anklagemyndigheden går efter en anbringelsesdom uden længstetid til den tiltalte.