16.000 blomsterløg forskønner Kulhuse

Med Tino Stott fra Kulhuse Kro som primus motor havde netværksgruppen fået ideen om at få folk fra området til at hjælpe sig med at nedsætte de 16.000 indkøbte blomsterløg og på Kulhuse Netværks Facebookside blev der informeret om udleveringen.