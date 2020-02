160 børn og voksne til fastelavnsløjer

- Sidste år blev vi løbet over ende af deltagere, så der var for lidt slik og for få fastelavnsboller. Men i år havde vi forberedt os på, at der kom endnu flere, så vi havde nok til alle. Alle 113 børn fik en godtepose med hjem, og dette fik bylauget stor ros for af de fremmødte forældre, fortæller Jørgen Christensen, formand for Skuldelev Bylaug, som også beretter, at der var gratis fastelavnsboller og juice eller kakao til alle børn.