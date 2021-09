Lissi Gyldendahl er formand for Ældrerådet, og hun er også kandidat ved det kommende ældrerådsvalg. Foto: Henrik Helmer Petersen

16 kandidater vil være de ældres talerør

Frederikssund - 21. september 2021

16 ældre skal kæmpe om ni pladser i Ældrerådet. I demokratiets ånd valgte de ældre mandag at trække lod om rækkefølgen på opstillingslisten.

Der er kommunalvalg tirsdag den 16. november, og er man over 60 år, er man ældre. Så får man ved samme lejlighed en stemmeseddel med kandidater til de kommunale ældreråd.

Mandag blev opstillingslisten til ældrerådsvalget i Frederikssund klar.

Det fortæller Lissi Gyldendahl, der har været formand for Ældrerådet i Frederikssund de forgange fire år.

Demokratisk måde Ældrerådet har hen over sommeren afholdt fire informations- og opstillingsmøder, og mandag mødtes kandidaterne på Østergården i Frederikssund.

Her skulle opstillingslisten laves, og Lissi Gyldendahl fortæller, at rækkefølgen af kandidater på listen i år blev udarbejdet meget demokratisk.

Lodtrækning - For fire år siden havde vi fået den mission af kommunen, at vi skulle have kandidater fra såvel Skibby og Jægerspris som fra Slangerup og Frederikssund med i Ældrerådet. Det er ikke et krav i år. Derfor stod vi mere frit. Vi endte med at lade en lodtrækning afgøre rækkefølgen på kandidaterne på listen, fortæller Lissi Gyldendahl.

Hun blev nummer syv på listen, mens ældrerådets nuværende kasserer Jørgen Andreas Hansen blev valgt som nummer et på listen.

Alle er sideordnet, så det er de ni kandidater med flest stemmer, der kommer ind i Ældrerådet.

Fire gengangere Blandt de 16 kandidater er kun fire gengangere fra det nuværende ældreråd.

Foruden Lissi Gyldendahl er det Jørgen Andreas Hansen, Vicki Hansen og Søren Holmgaard.

Derudover opstiller følgende til Ældrerådet; Finn Bredde Olesen, Peter Møller, Torben Bagh, Berit Stehr, Anne-Mette Olsen, Inga Solveig Helver, Lars Boe Knudsen, Bjarne Christian Leth Hansen, Kjell Arthursson Nilsson, Lis Olsen, Hans-Jørgen Bøgfeldt og Johan Gavnitz.

Ældres talerør Kandidaterne ønsker at være de ældre medborgeres talerør, og ifølge Lissi Gyldendahl er det både et spændende og et til tider omfattende hverv.

- Det er noget, man gør, fordi man brænder for det, siger hun og nævner nogle af de opgaver det kommende ældreråd skal beskæftige sig med.

Utilfreds med besparelse - Der er vedtaget en kommunal besparelse på seks millioner kroner på ældreområdet, og kommunen tror, at den kommer i hus ved at reducere sygefraværet. Det gør den formentlig ikke, og frygten er, at besparelsen vil blive effektueret på andre områder. Den besparelse skal vi have fjernet, siger hun og nævner en anden udfordring:

- Det er svært at rekruttere medarbejdere til ældresektoren. Den udfordring deler vi med andre kommuner, og det er en udfordring, vi skal tage hånd om.

Formand findes Når de ni kandidater er valgt til det kommende ældreråd, konstituerer Ældrerådet sig med en formand, næstformand, kasserer og sekretær på førstkomne møde.