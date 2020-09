En 15-årig knallertkører blev tirsdag standset af en politipatrulje på Københavnsvej i Slangerup, hvor det viste sig, at knallerten var konstruktivt ændret til at kunne køre for hurtigt. Foto: Kenn Thomsen

15-årig standset på ulovlig knallert

En 15-årig dreng fra Slangerup er blevet sigtet af politiet for at have konstruktivt ændret sin knallert til at kunne køre for hurtigt, oplyser Nordsjællands Politi.