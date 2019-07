Retten i Hillerød har frikendt en 15-årig dreng for vold mod en kammerat på ungdomsinstitutionen Nexus i Jægerspris. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Send til din ven. X Artiklen: 15-årig frikendt for vold mod kammerat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

15-årig frikendt for vold mod kammerat

Frederikssund - 16. juli 2019 kl. 18:12 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 15-årig dreng er af Retten i Hillerød blevet frikendt for at have slået en kammerat i ansigtet med knytnæve, da unge på institutionen Nexus i Jægerspris spillede fodbold den 8. maj i år. Det fremgår af en udskrift fra domsbogen.

I retten nægtede den 15-årige sig skyldig. Han forklarede, at de plejede at gå og slå til hinanden for sjov. Da den anden ramte ham i nakken, forsøgte han også at slå ham i nakken, men kom til at give ham en lussing på næsen.

Kammeraten lider imidlertid af en blødersygdom, og personalet kørte ham på skadestuen.

- Det var ikke meningen. Det var bare en leg, fortalte den 15-årige, som konfronteret med sin tidligere forklaring til politiet mente, at »nogen havde digtet den historie«.

I retten vidnede kammeraten, og han bekræftede, at de gik og slog til hinanden for sjov, og at de ikke var uvenner, men rigtig gode venner, og at den anden kom til at ramme ham ved et uheld. Han var klar over, at personalet meldte det til politiet, men huskede ikke, om han selv havde talt med politiet om det.

Retten vurderede på baggrund af tiltaltes og vidnets samstemmende forklaringer, at de var enige om, at slaget var tildelt for sjov som led i en leg, og at den 15-årige ikke havde haft til hensigt at udøve vold mod den anden. Så han blev frikendt.