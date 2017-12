Spejderne skulle blandt andet lave pandekager over primitive blus. Foto: Leif Nielsen

130 spejdere deltog i Decemberfejden

Frederikssund - 04. december 2017 kl. 15:24 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den forgangne weekend var 130 spejdere primært fra Frederikssund Kommune, men også fra det øvrige lokalområde, samlet til spejderløbet »Decemberfejden« i Slangerup, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Weekendens spejdertræf var bygget op om en rollespilsfortælling, hvor »Anti Jule Organisationen« ville gøre alt for at forhindre julemanden i at gøre sit arbejde.

For at redde julen var spejderne både på natløb om fredagen og løb rundt i Slangerup by lørdag, hvor de blandt andet lavede pandekager over primitive udendørs blus.

De to hold, der klarede sig bedst, var »Blue Girls« fra DDS i Slangerup for junior spejdere og »Svæklingerne« fra DDS i Frederikssund for tropspejderne. Trods få timers søvn var der højt humør, da spejderne forlod Kingoskolen søndag middag, og spejderleder i KFUM Spejderne i Slangerup, Leif Nielsen, oplyser, at hele weekendens fortælling selvfølgelig endte lykkeligt, og at julen nu bare kan komme an.