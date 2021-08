Se billedserie På hjørnet af Nygade og Servicegaden/Bløden overfor shoppingcenteret Sillebroen skal der bygges et lejlighedskompleks med 130 små lejligheder. Aldi må lade livet. Hovedparten af lejlighederne bliver etværelseslejligheder på 55 kvadratmeter til unge og enlige seniorer. Foto: Henrik Helmer Petersen

130 boliger til 5000 kroner - Bygherre går Ritt Bjerregaard i bedene - for anden gang

Frederikssund - 27. august 2021 kl. 05:26 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Aldi må lade livet, og det må to ældre villaer også. 130 små lejligheder til 5000 kroner om måneden skyder op - det er ren »Ritt Bjerregaard« - for anden gang.

Unge mennesker, enlige seniorer og andre, der ønsker sig en lille og relativ billig lejlighed centralt i Frederikssund, kan godt glæde sig.

På hjørnet af Nygade og Servicegaden/Bløden overfor shoppingcenteret Sillebroen skal der bygges et lejlighedskompleks med 130 små lejligheder. Hovedparten af lejlighederne bliver etværelseslejligheder på under 50 kvadratmeter.

Bygherre Niels Martin Viuff fra Nima i Frederikssund vurderer, at lejeprisen for en lille etværelseslejlighed bliver omkring 5000 kroner om måneden.

Det er lidt i stil med de billige boliger, Ritt Bjerregaard i sin tid ville bygge i København. Hun sagde »5000 boliger til 5000 kroner«.

- Jeg har en gang tidligere bygget små billige boliger i Frederikssund. Det var i 2010, og det var 24 boliger på Falkenborgvej, og her var Ritt Bjerregaard med ved rejsegildet. Nu bygger jeg 130 boliger små boliger - igen til omkring 5000 kroner igen, fortæller Niels Martin Viuff.

Byggeriet kommer til at koste Aldi-butikken i Frederikssund livet, og to ældre villaer mellem Aldi og Netto må også lade livet. Niels Martin Viuff ejer allerede jorden og de to villaer.

På et byrådsmøde onsdag aften sagde et flertal i Frederikssund Byråd ja til byggeplanerne, og kommunen går dermed i gang med at udarbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg, der gør byggeriet muligt.

Uenighed om højde Byrådsbeslutningen blev ikke taget gnidningsfrit.

I den nuværende kommuneplan hedder det, at der skal være butikker i stueetagen på Nygade, hvor Aldi ligger i dag. Der var bred enighed i Frederikssund Byråd om, at man godt kan fravige det krav i en ny lokalplan.

- Der er ikke længere behov for butikker her, var man enige om.

Michael Tøgersen (V) beroligede med, at der er adskillige andre dagligvarebutikker tæt på, og at der næppe er mange, der kommer til at savne den nedslidte og ikke særlig besøgte Aldi-butik.

16 meter højt Enigheden i byrådet ophørte, da man skulle diskutere højden på det kommende byggeri.

Niels Martin Viuff ønsker at bygge lejlighedskomplekset i fire etager og i 16 meters højde, en forhøjet sokkel som følge af kystsikring inklusiv.

I Frederikssund byråd argumenterede formand for den socialdemokratiske gruppe Tina Tving Stauning ihærdigt for, at man på det punkt holdt fast i den nuværende kommuneplans anvisning af, at der på området højst må bygges i tre en halv etage og 12,5 meters højde.

Ungdomsboliger - Jeg synes, det er positivt, at vi får et byggeri med små boliger. Det kan vi godt bruge i byen. Men jeg forstår ikke, hvorfor vi skal gå på kompromis med de grænser, vi allerede har vedtaget for højden på byggeri på stedet.. Det nye byggeri ligger overfor Sillebroen. Bliver det nye byggeri 16 meter højt, bliver det to høje byggerier på hver side af vejen, og Nygade bliver en smal tunnel at køre igennem Jeg tror ikke, det bliver særlig kønt, sagde Tina Tving Stauning.

Fin tegning Inge Messerschmidt (DF) slog på, at arkitektfirmaet Mangor & Nagels tegning af det planlagte byggeri lover godt og ikke giver hende anledning til at protestere mod planerne. Maria Katarina Nielsen (de Radikale) bakkede op og sagde, at et fireetagers hus med lav tagryg ofte ser mindre bombastisk ud end et tre et halv etagers hus med høj tagryg.

Øget trafik Jesper Wittenburg (S) udtrykte bekymring for en stigende trafik på gaden, når der bygges 130 nye boliger. Susanne Bettina Jørgensen (S) bekymrede sig om, hvorvidt lejlighederne nu blev så billige at bo i, som det hed sig.

Men det var højden på det kommende byggeri, der skilte vandene.

Socialdemokratiet stillede forslag om, at man i en kommende lokalplan fastholdt den nuværende byggehøjde på 12,5 meter, men det forslag stemte kun Socialdemokratiet og Pelle Andersen-Harild fra Enhedslisten for.

Ja til højt byggeri Til gengæld var der et stort flertal, da byrådet efterfølgende stemte ja til at igangsætte den lokalplan og det kommuneplantillæg, der giver bygherre mulighed for at bygge lejlighedskomplekset.

Om to år Niels Martin Viuf fra de Konservative var sendt udenfor dørene, da debatten og beslutningen blev truffet. Som bygherre var han inhabil i sagen.

Han glæder sig over, at byrådet sagde ja til hans byggeplaner, og han vurderer, at byggeriet kan stå klar, og de nye lejere kan flytte ind om godt to år.

Aldi vil blive Han oplyser, at Aldi - som han har hørt det - gerne vil blive i Frederikssund - i et nyere og dobbelt så stort butikslokale et sted i byen.