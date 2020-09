Nordsjællands Politi og Frederikssund Kommune opfordrer forældre, børn og medarbejdere til at være ekstra opmærksomme, efter at en 13-årig pige blev blufærdighedskrænket på vej til skole torsdag morgen, og der har været flere episoder med mistænkelig adfærd ved daginstitutionerne i den seneste uge. Foto: Maj-Britt Holm

13-årig pige blev blufærdighedskrænket

En 13-årig pige blev torsdag morgen klokken cirka 07.50 udsat for blufærdighedskrænkelse af en fremmed mand, da hun var på vej til Trekløverskolens afdeling Marienlyst på Odinsvej i Frederikssund.

- Ved et budskads ved skolen blev pigen antastet af en mand, der tog fat i hendes overtøj og befølte hende på numsen. Han sagde ikke noget. Hun vristede sig fri og kontaktede sine forældre, som ringede til politiet og skolen, så hun gjorde det eneste rigtige, fortæller Henriette Døssing, pressemedarbejder hos Nordsjællands Politi.

Nordsjællands Politi og Frederikssund Kommune opfordrer forældre, børn og medarbejdere til at være ekstra opmærksomme.

Mand med mundbind Ud over blufærdighedskrænkelsen har der i den seneste uges tid været flere episoder med mistænkelig adfærd ved kommunens børnehaver.

Politiet sendte torsdag morgen en beredskabspatrulje til Trekløverskolens afdeling Marienlyst for at lokalisere gerningsstedet og undersøge for eventuelle spor.