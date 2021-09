125-årig med mod på meget mere

Inden da var der generalforsamling for lidt over 20 personer og efterfølgende spisning af populære, lokale flæskestegssandwich, der er godt kendt i området.

På jubilæumsdagen kunne Kreds 57 Ferslev-Skibbys formand, Kjeld Andersen, konstatere, at der pt. er 318 medlemmer, og at det heldigvis ikke er et problem at få folk til at vende tilbage efter corona-nedlukningerne.

- Vi synes, medlemmerne vender tilbage et tilfredsstillende omfang. Det virker som om, at folk er lidt desperate for at komme i gang med at røre sig igen, siger Kjeld Andersen, der føler sig overbevist om, at der i idrætsforeningen er mod på meget mere.