12 kunstnere i jubilæumsudstilling

"Gennem årene har vi udstillet mange anerkendte kunstnere fra hele landet og vi oplever en flot og stadig stigende interesse fra både fastboende og sommerhusgæster for at besøge os. Det er med stor stolthed, vi nu kan præsentere en stor jubilæumsudstilling, hvor vi har taget et ekstra lokale i brug for at kunne vise, at vi har så flot og bred en vifte af anerkendte kunstnere i Frederikssund Kommune," fortsætter Gitte Harslev, der også selv er udøvende kunstner bosiddende i Kulhuse.