For anden gang på kort tid rykkede Frederiksborg Brand & Redning og politiet ud til en brandalarm i Frederikssund mandag aften, hvor der var gået ild i en tørretumbler i et fællesvaskeri på Kirkebakken. Foto: Presse-fotos.dk

112-udrykninger: To brandalarmer oven i hinanden

Den første kom fra en familie i Foderstofgården klokken 20.15, fordi et genopladeligt batteri var eksploderet under opladning og gået i brand, fortæller indsatsleder Jesper Marcussen, Frederiksborg Brand & Redning.

- Familien og batteriet var ude af lejligheden, da jeg kom. Vi havde fokus på at sikre, at der ikke var overset et problem i lejligheden, og det var der ikke, siger indsatslederen, som oplyser, at der ud over brandbiler kørte politi til stedet, ligesom der blev sendt en ambulance, som han ikke ved, om der blev brug for.