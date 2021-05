Ambulance, beredskab og politi rykkede tirsdag formiddag ud til Strandvej i Frederikssund, hvor et vidne havde slået 112-alarm om en mand i våddragt, der virkede som om, han kunne være i problemer. Det viste sig heldigvis, at han var i god behold. Foto: Allan Nørregaard

Artiklen: 112-udrykning til fjord: Vidne frygtede at mand var i nød

112-udrykning til fjord: Vidne frygtede at mand var i nød

Der blev slået 112-alarm om mulig drukneulykke i Roskilde Fjord nord for Kronprins Frederiks bro tirsdag klokken 10.49, oplyser Nordsjællands Politi.

Politi, beredskab og ambulance rykkede med blå blink og sirener ud til Strandvej i Frederikssund, idet et vidne havde udtrykt bekymring for en mand i våddragt, der virkede som om, han kunne være i problemer ude i fjorden.

Det viste sig, at manden selv kunne komme i land, og han blev for en sikkerheds skyld tilset af ambulancepersonalet, men var i god behold ifølge politiets presseafdeling, der konkluderer, at »der ikke var noget i det«.