Arkæolog Nadja Mortensen fra mueumskoncernen ROMU renser gulvet frem i den stenbyggede kælder under den nu nedrevede Jørlunde Præstegård. Billedet er fra udgravningen i september. Foto: Amanda Sjöbeck /ROMU

1000 år med bebyggelse under nedrevet præstegård

Frederikssund - 03. december 2020 kl. 12:44

Under den gamle præstegård i Jørlunde ved Slangerup har museumskoncernen ROMU's arkæologer fundet spor efter uafbrudt bebyggelse i op mod 1000 år. Så velbevarede, at de kan være med til at tegne et billede af Jørlunde gennem en lang, sammenhængende periode, skriver ROMU i en pressemeddelelse.

Nogle gange gemmer jorden på hemmeligheder, der kan gøre os klogere på fortiden. Det var tilfældet, da arkæologer fra ROMU i september tog et kig under Jørlunde Præstegård.

Sognets menighedsråd besluttede at rive den gamle skimmelsvampplagede præstegård ned for at opføre en ny og mere moderne, og i den forbindelse blev der sendt bud efter ROMU's arkæologer. Erfaringsmæssigt kan de gamle præstegårde, der har ligget på samme sted i mange hundrede år, nemlig gemme på mange gode fund, oplyser ROMU. Derfor laver man en forundersøgelse, hvor arkæologerne vurderer, om der inden for et kommende byggefelt findes væsentlige fortidsminder. De skal nemlig i følge loven udgraves, så de kan blive bevaret i stedet for at gå til grunde under byggeriet.

Forundersøgelsen viste, at der faktisk var kulturlag rundt om præstegårdens fundament, og vurderingen var derfor, at der kunne være mere bevaret, også inden for fundamentet.

Og vurderingen viste sig rigtig. Da arkæologerne i september undersøgte området under den nu nedrevne præstegård, fandt de både de forventede kulturlag inden for fundamentet og dertil resterne af to stenbyggede kældre og to niveauer af lergulve. Og fundene har været særligt godt beskyttet af de gode bevaringsforhold under præstegården.

- På den måde er det et interessant indblik - vi får mulighed for at undersøge et sted, som har ligget uforstyrret gennem en meget lang periode, siger arkæolog fra ROMU Nadja Mortensen, der har stået i spidsen for udgravningen, i pressemeddelelsen.

Spor fra mange perioder Området under den nedrevne præstegård blev udgravet, og arkæologerne fandt spor efter op til 1000 års levet liv på matriklen. I lergulvene lå borgerkrigsmønter, som daterer gulvene til 1200-1300-tallet. En teglvæg i den ene kælder er formentligt opført i 1600-1700-tallet. I væggen sad en stikkontakt, der indikerer, at væggen har været i brug op til omkring 1930'erne. Og under kulturlaget, der lå under lergulvene fandt man i et stolpehul et stort stykke frådsten, som kan stamme fra byggeriet af kirken i 1100-tallet.

- Vi har en formodning om, at her har været konstant bebyggelse gennem næsten 1000 år, så vi har en ide om, at der kan have været præstegård her lige så længe, som der har stået en kirke, siger Nadja Mortensen.

Men flere interessante fund fra lergulvene tyder på, at stedet har været mere end blot præstens bolig.

- Vi har blandt andet fundet keramik, knogler og hvæssesten, og så er der spor efter ovne, hvor vi fandt slaggerester og bronze-fragmenter. Så jeg forestiller mig, at bygningen måske har været opdelt, og der er foregået flere ting under samme tag. Der har været en del til beboelse og en del til noget andet, forklarer Nadja Mortensen.

Hun og hendes kollega Amanda Sjöbeck har taget prøver til analyser, så man forhåbentlig kan komme til at datere fundene mere præcist.

En lang og vigtig historie Jørlundes historie står lidt hen i det uvisse. Men en eller anden rolle har byen nok ifølge Nadja Mortensen spillet i middelalderen. Byen, som ligger meget tæt på Slangerup, optræder første gang i skriftlige kilder i 1085, hvor den er nævnt i Knud den Helliges gavebrev. Den magtfulde Hvide-slægt nævnes i forbindelse med kirken og dens store kalkmalerier i byzantinsk stil.

- Det har tilsyneladende været et meget spændende sted på det her tidspunkt. Både de store kalkmalerier i kirken og det faktum, at man har bygget flere store kirker - i Jørlunde og Slangerup - inden for en meget kort afstand, tyder på, at stedet har haft en særlig betydning i perioden, lyder det i pressemeddelelsen.

Udgravningen af præstegården er et skridt i retning af at belyse Jørlundes rolle. Men for nu er jorden under den gamle præstegård lukket til igen, og Nadja Mortensen afventer resultaterne af prøverne, de tog i september.

- Det er meget spændende, at vi har fået bare et lille indblik i, hvad Jørlunde har været for en størrelse. Forhåbentlig kan vi komme til at lave nogle flere undersøgelser i området for at se, om de komplekse strukturer, som vi fandt under præstegården, er et særtilfælde, som afspejler præstegårdens vigtighed, eller om lignende gør sig gældende flere steder i Jørlunde, siger hun ifølge pressemeddelelsen.