100-årig fester til vands, til lands og i luften

Frederikssund - 13. august 2021 kl. 18:50 Af Maj-Britt Holm

Lørdag den 21. august bliver der masser af liv og aktiviteter til lands, til vands og i luften, når 100-årig fejres.

Den dag fejrer Frederikssund Sejlklub sit 100 års jubilæum, og det sker med åbent hus klokken 10-16 i Frederikssund Lystbådehavn og i klubhuset.

I tiden op til fejringen vil der komme til at hænge bannere for at reklamere for arrangementet forskellige steder i byen.

Sejlklubben passerede den runde dag den 12. juli i år. Men bestyrelsen har skønnet, at rigtig mange medlemmer nok ville sejle rundt på vandene hele måneden, så festlighederne blev rykket til august for at få så mange som muligt til at deltage.

Fleg på både Sejlere, der har signalflag, opfordres af klubben til på festdagen at sætte flagene på deres både.

- Til vores medlemmer udleverer vi klubstanderen, som har et anker og tre stjerner i blåt på hvidt, så de kan have den på båden, fortæller Lotte Moselund, der i årene 2007-2019 var formand for Frederikssund Sejlklub og dermed med til at arrangere den årlige havnefest »Frederikssund For Fulde Sejl« over en 10-årig periode.

Jubilæumsbog Nu er hun med til at stå for jubilæumsfestlighederne sammen med sin mand Kjeld Moselund, der i en række år var redaktør af klubbens blad og også har redigeret den jubilæumsbog, som klubben har udgivet i forbindelse med 100-års jubilæet.

Jubilæet markeres som et arrangement, hvor sejlklubbens unikke placering på sydspidsen af Kalvøen er i fokus.

Det er her, Frederikssund Kommune i de kommende år vil opføre et maritimt center for et hav af lokale foreninger og byens borgere, så det er en stakket frist at kunne besøge det efterhånden lidt trætte klubhus.

Alle er velkomne Alle er velkomne til at være med til at fejre klubben, der sælger kaffe, kage, pølser, øl, vand og sweatshirts, og til jubilæumstalerne skænkes der champagne i glassene. Borgmester John Schmidt Andersen forventes at deltage i festlighederne.

På dagen bliver der sejlads for gæsterne, der får mulighed for at få en tur i en sejl- eller motorbåd.

- Der vil også være både, man kan besøge. Mange er overraskede over, hvor forskellige de er, forklarer Lotte Moselund.

Præsenterer ny båd Frederikssund Sejlklub præsenterer på dagen sin nye J70 sejlbåd, indkøbt for fondsmidler, som sejlklubben fik til formålet af Nordea Fonden for et par år siden.

- Der har været lang ventetid på at kunne få leveret en J70, men nu er den her, og på vores festdag viser vi den frem. Fremover vil klubbens medlemmer kunne låne den. En del motorsejlere vil formentlig synes, det er sjovt at kunne få lov at sejle et sejlskib, forudser Lotte Moselund.

Juniorsejlerne giver opvisning i sejlads med flere bådtyper i havnen. De sejler blandt andet Zoom-joller, laser-joller, Hobie cat og optimistjoller, og sidstnævnte kan børn få lov til at prøve at sejle i.

Helikopter i luften Forsvarets redningshelikopter har givet tilsagn om at give opvisning ud over vandet, og Frederiksborg Brand & Redning kommer og demonstrerer opsamling af mand-over-bord i havnen.

- Vi synes, det er vigtigt at vise, at vi har nogle, der kan hjælpe, hvis der er brug for det, forklarer Lotte Moselund.

Desuden bliver der musik i form af jazzorkestret Tin Roof Jazzband, der vil spille og underholde gæsterne.

Fest for medlemmerne Samme aften samles Frederikssund Sejlklubs medlemmer til fest i et stort telt på plænen ved klubben, hvor der serveres buffet, og der vil være levende musik.