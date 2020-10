Ådalens Skole i Frederikssund og kommunens fire andre folkeskoler får hver en million kroner til at udskifte inventar i klasseværelserne. Foto: Maj-Britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: 10 millioner kroner til inventar på folkeskoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

10 millioner kroner til inventar på folkeskoler

Frederikssund - 05. oktober 2020 kl. 08:37 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Et enigt Frederikssund Byråd har besluttet at fremrykke anlægsinvesteringer på 10 millioner kroner, så de fem folkeskoler kan købe nyt til at afløse utidssvarende og nedslidt inventar i klasselokalerne.

Det sker på et forslag, stillet af formand og næstformand for Uddannelsesudvalget, Morten Skovgaard (K), og Kenneth Jensen (S), der peger på, at investeringen kan finansieres med lån grundet Covid-19 og ønsket om at holde hånden under dansk økonomi.

- Vi har simpelthen nødt til at få gjort noget ved vores skolemøbler, så børnene ikke sidder og får ondt i ryggen, siger Morten Skovgaard.

Hver skole får en million krone, der disponeres i et samarbejde mellem skolens ledelse, MED-udvalg, skolebestyrelsen og elevrådet.

De resterende fem millioner kroner disponeres af Center for Børn og Skole i et samarbejde med skolelederne med udgangspunkt i, hvor behovet for at udskifte inventar er størst.