Frederikssund går glip af et kviktestcenter, der åbner i Frederiksværk den 1. februar, men samme dag udvider Region Hovedstadens åbningstiderne gevaldigt på det faste teststed på Lundevej 11B i Frederikssund. Foto: Maj-Britt Holm

- Surt at gå glip af lyntestcenter

Frederikssund - 01. februar 2021 kl. 05:28 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Det blev Halsnæs og ikke Frederikssund, der trak det længste strå, da Region Hovedstaden skulle finde en placering til et af de ni nye kviktestcentre, som SOS International skal drive.

Begge kommuner var efter Frederiksborg Amts Avis' oplysninger spil i de fem regioners store fælles udbud af kviktestcentre, som Region Midtjylland har stået for. Så sent som fredag blev der stadig arbejdet i Frederikssund Kommunes administration for at få testcentret til byen.

Nu bliver det så i Halsnæs, nærmere bestemt i det ikoniske kulturhus Gjethuset i Frederiksværk, at SOS International slår dørene op mandag den 1. februar.

Frederikssund Kommune går dermed glip af muligheden for, at borgere for uden tidsbestilling kan få en kviktest for coronavirus ved podning i næsen, hvor svaret foreligger indenfor en halv time, typisk i løbet af et kvarters tid.

- Det er jeg rigtig, rigtig ærgerlig over. Man skifter operatør og også mening om, hvor man skal have et kviktestcenter, siger borgmester John Schmidt Andersen (V), Frederikssund Kommune, der henviser til, at kommunen tidligere er blevet kontaktet af Falck, som ville byde ind på opgaven, og som ifølge ham vurderede, at Frederikssund ville være den bedste placering til et kviktestcenter, men Falck tabte siden udbuddet til SOS International.

En fordel med hurtigt svar Region Hovedstaden har et fast Covid-19 teststed på Lundevej 11B i Frederikssund, der åbnede mandag den 18. januar, og hvor borgerne skal bestille tid. Her benyttes såkaldte PCR-test ved podning i svælget i halsen, hvor der kan gå op til 48 timer, før der er svar, dog ofte indenfor et døgns tid.

Det er netop forskellen på, hvor hurtigt man kan få svar på en test, som er udslagsgivende for, at John Schmidt Andersen ønsker sig et kviktestcenter i Frederikssund. Han hæfter sig ved, at et nyt dansk studie viser, at kviktest kan fange 70 procent af de coronapositive personer.

- Kviktest har jo vist sig at være meget effektive. Det har stor betydning, at folk kan blive testet og få svaret med det samme, så de ikke skal isolere sig i op til to døgn, mens de venter. Jeg kan godt frygte, at mange håber, de ikke er smittede, og så går ud i samfundet, indtil de får svar, siger Frederikssund-borgmesteren, der dog kan trøste sig med, at det faste teststed på Lundevej udvider åbningstiderne gevaldigt fra 1. februar, hvor der er åbent klokken 8-20 mandag, onsdag, fredag og søndag.

Mobile test i institutioner I sidste uge kom mobile testhold iøvrigt i gang med at teste personale i kommunens børneinstitutioner, hvor der ugen før var et udbrud blandt pædagoger i Pilehavens børnehaveafdeling i Frederikssund.

En status fredag formiddag viser, at 185 ansatte på børneområdet var blevet testet, og at ingen var testet positive for Covid-19, oplyser Charlotte Bisted, centerchef for Center for Sundhed og Forebyggelse, Frederikssund Kommune.

- De tilbagemeldinger, jeg har modtaget indtil nu, er fine. Medarbejderne er glade for testene, og testfirmaet er professionelle, fortæller Charlotte Bisted, der peger på, at testholdet ikke kunne nå alle børneinstitutioner før weekenden.

Ifølge en ny aftale om kviktest bliver 60 procent af kapaciteten mobile testcentre, der bliver sendt ud til plejehjem, ungdomsuddannelser, kommunale institutioner, universiteter eller andre steder, hvor det er relevant at teste.

De første 14 dage af februar vil de mobile kviktest foregå ved plejehjem.