S-politikeren og ildsjælen Lars Jepsen konstaterer med stor glæde, at byrådets partier er klar til at prioritere at bygge havnebad her på indersiden af Frederikssund Havn ved Sydkajen nær Tippen. Foto: Maj-Britt Holm

- Nu er der opbakning til havnebad

- Jeg kan slet ikke få armene ned. For mig, der har arbejdet med det her havnebadsprojekt i syv år, er det helt fantastisk at høre, at der hele vejen rundt i byrådssalen er opbakning til, at vi får bygget et havnebad i Frederikssund.

Politikeren og ildsjælen Lars Jepsen jubler over, at byrådets partier er klar til at bygge havnebad i Frederikssund, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her