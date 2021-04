01052017 Slangerup: Rasmus Stoklund Holm-Nielsen, Socialdemokratiets folketingskandidat for Frederikssundkredsen, taler ved 1. maj-møde på Metalskolen i Jørlunde. Foto: Allan Nørregaard

- Motorvej vil gøre en stor forskel for borgere og virksomheder

Frederikssund - 08. april 2021 kl. 12:12 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

- Jeg er rigtig glad for, at Frederikssundmotorvejens tredje etape er med i det forslag, regeringen er kommet med. Det viser, at det store arbejde, mange har lagt for dagen i de sidste mange år, nu bærer frugt.

Sådan siger folketingsmedlem Rasmus Stoklund (S), der er valgt i Frederikssundkredsen, i en kommentar til regeringens infrastrukturudspil, som netop er offentliggjort.

- Jeg håber, at der vil være en bred opbakning til, at Frederikssundmotorvejen skal gøres færdig. Det vil gøre en stor forskel for borgere og virksomheder i Frederikssund og omegn, siger han.

Regeringens infrastrukturudspil rummer projekter for omkring 150 milliarder kroner frem mod 2035, og for det socialdemokratiske folketingsmedlem er der ingen tvivl om, at Frederikssundmotorvejen bør vægtes højt i det kommende trafikforlig.

- Nu skal forhandlingerne i gang. Men jeg tror og håber, at mange partier helt tydeligt kan se behovet for Frederikssundmotorvejen. Analyser og trafiktal viser, at folk holder i kø i alt for lang tid. Derfor er der masser af gode argumenter - også samfundsøkonomisk - for at prioritere motorvejen, fastslår han med henvisning til den for nyligt opdaterede VVM-undersøgelse for Frederikssundmotorvejen.