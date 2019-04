Send til din ven. X Artiklen: - Frederikssund Erhverv er guld værd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Frederikssund Erhverv er guld værd

Frederikssund - 25. april 2019 kl. 12:34 Af Michael Tøgersen, formand for Frederikssund Erhverv og byrådsmedlem for Venstre i Frederikssund

På generalforsamlingen 2019 i Frederikssund Erhverv (FE) takkede to af de lokalt mest succesfulde erhvervspersoner nogensinde af fra bestyrelsen i form af Marie-Louise Bjerg, Mountain Top Industries, og Peter Borregaard, Procom/Amphenol, fordi de ikke længere driver aktiv virksomhed i kommunen.

De har udviklet virksomheder fra næsten ingenting til store velrenommerede internationale virksomheder og solgt dem. Deres virksomheder har skabt hundredvis af arbejdspladser lokalt, og det offentlige har tjent et ukendt TRECIFRET MILLIONBELØB på selskabs- og personskatter mm. på deres erhvervsbedrifter.

Marie-Louise og Peter har siddet i FE´s bestyrelse siden starten, hvilket er i over 12 år. De har brugt rigtig meget tid og udvist stort engagement, samtidig med at de har drevet deres erhvervseventyr. De har således prioriteret dette bestyrelsesarbejde, fordi det gav merværdi, for ellers havde de rigeligt at se til.

Som formand for FE´s bestyrelse gennem en del år med bl.a. disse to fantastisk kompetente mennesker har det gjort et uudsletteligt indtryk på mig, hvordan de i denne fase, hvor de selv er på vej ud, har kæmpet hårdt for, at Frederikssund Kommunes erhvervsliv skulle bevare FE, fordi det giver SÅ meget merværdi til kommunen. Det har tilsyneladende prellet af på en del byrådsmedlemmer, og FE har været ude i en sand overlevelseskamp. I 11. time beslutter byrådet så at forlænge med en etårig kontrakt med FE, så medarbejderne i det mindste ved, at de har arbejde endnu et år, og samtidig bliver der stillet krav om en besparelse på 600.000 kroner, men det efterlader fortsat FE i en utrolig skrøbelig situation, hvilket også gennemsyrede den årlige generalforsamling.

Det er 100 procent i orden, at man ikke selv kan se værdien og forstå sammenhængene i, hvordan samfundsøkonomien hænger sammen, men jeg har utrolig svært ved at være inde i mig selv over, at man ikke vil lytte til to så kloge, kompetente erhvervsfolk, der i princippet kan være bedøvende lige glad, for de har solgt deres virksomheder.

Frederikssund Kommune er presset på økonomien og håndtering af en række områder, men her har vi et område, der faktuelt giver indtægter og er en stor succes, idet erhvervslivet blomstrer som aldrig før og prioriterer FE højt, ligesom erhvervslivet lægger enorme kræfter i det særdeles velfungerende erhvervsuddannelsesområde via FE osv.

Det er mig en ubegribelig gåde, at vi skal gøre det så svært for os selv her i kommunen.