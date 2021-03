Lærere og elever på FGU-uddannelsen i Skibby er begyndt at mødes i små grupper for at undgå tristhed efter to en halv måneds nedlukning og online nødundervisning foran computeren derhjemme. Fra venstre er det tømrerlærer Jon Melby Andersen, Alex Feldborg Rasmussen, Mark Hansen, Mikkel Tullberg og Subit Rai samt snedkerlærer Maria Gram Poulsgaard (forrest). Foto: Maj-Britt Holm

- Dejligt at møde de andre og ikke bare sidde hjemme

FGU-uddannelsen i Skibby er begyndt at samle elever om træarbejde i det fri for at undgå tristhed.

- Vi havde en fornemmelse af, at eleverne havde brug for at mødes. De virkede trætte efter at have siddet så længe hjemme og fået undervisning foran computeren. Vi synes ikke, vores elever skal gå til i tristhed, fordi der er en virus i omløb, så vi vil gerne være med til at bryde lidt af isolationen.