Venstreborgmester får fire år mere

Ved 5-tiden onsdag morgen lykkedes det Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Radikale at nå til enighed om en konstituering, hvor Lars Bostrøm (DF) bliver ny viceborgmester, og Ole Søbæk (K) bliver formand for Teknisk Udvalg. Altså samlet 13 mandater ud af byrådets 23 pladser.

- Vi har haft en fantastisk valgkamp. En kæmpe opbakning fra vælgerne, men der er endnu et par dage til den 4. december, hvor byrådet konstituerer sig endeligt, siger Tina Tving Stauning, som inden fintællingen har fået oplyst, at partiet mangler 32 stemmer i at få det 9. og afgørende mandat for at kunne tage borgmesterposten.