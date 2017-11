En meget overrasket Maria Katarina Nielsen flankeres her af Morten Østergaard og formand for Radikal Ungdom Sigrid Friis Proschowsky.

Nyvalgt politiker gratuleret af partitoppen

22-årige Maria Katarina Nielsen fra Frederikssund fik sig tirsdag eftermiddag en glædelig overraskelse, da Radikale Venstres politiske leder Morten Østergaard, landsformand Svend Thorhauge og formand for Radikal Ungdom, Sigrid Friis Proschowsky troppede uanmeldt op på Center for Sundhed og Samfund (CSS) på København Universitet, hvor Maria Katarina Nielsen studerer, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg er så stolt af hele det radikale hold i Frederikssund, som har fået Radikale Venstre ind i byrådet. Jeg er hamrende glad for, at radikale igen bliver repræsenteret i kommunen, og jeg glæder mig over, at de nu får Maria i byrådet. Hun bliver en kanon stemme for de radikale mærkesager om uddannelse og børn, siger Morten Østergaard i en pressemeddelelse.