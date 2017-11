51-årige Helle Nellemose var tirsdag frivillig valgtilforordnet på Græse Bakkeby Skolen. Foto: Allan Nørregaard

Frivillig blev vild med valg

Frederikssund KV17 - 22. november 2017 kl. 05:48 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til daglig er hun pædagogisk leder på Trekløverskolen, afd. Falkenborg i Frederikssund, men tirsdag var den tjans for en dag skiftet ud, da 51-årige Helle Nellemose for første gang var valgtilforordnet ved et kommunalvalg, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Da Frederikssund Kommune tidligere på året søgte frivillige tilforordnede, meldte hun sig i håb om at få chancen for at give en hånd med på demokratiets festdag, og tirsdag morgen var hun da også allerede godt tilfreds med den beslutning.

- Vi mødte klokken 7, og selv om vi ikke har været i gang så længe, synes jeg, at har været spændende at være en del af. Der er en rigtig god stemning, og man har en hyggelig kontakt med borgerne, der kommer for at stemme, sagde Helle Nellemose da avisen besøgte hende på skolen klokken 9.30.

Helle Nellemoses første opgave på valgdagen var at hjælpe borgerne med at komme stemmesedlerne i de retmæssige stemmeurner.

- Der har ikke været nogle problemer, men de store stemmesedler til regionsvalget kan være lidt store at håndtere for nogle, forklarer hun.

