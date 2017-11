Lars Bostrøm (t.h.), der er spidskandidat for Dansk Folkeparti, går efter maksimal indflydelse under forhandlingerne om en konstituering for det nye byråd i Frederikssund. Foto: Maj-Britt Holm

DF vil være tungen på vægtskålen

Lars Bostrøm, der er spidskandidat for DF, fortæller, at der lige nu er pause i forhandlingerne efter de første sonderinger.

- Lige nu forhandler vi både med V og S. Alt står åbent. Vi skal have den størst mulige indflydelse i konstitueringen. Vi er godt klar over, at vi kun har to mandater til forskel fra nu, hvor vi har tre mandater. Det er vi selvfølgelig kede af. Men vi vil lægge maksimal pres. Vi vil være tungen på vægtskålen. det udnytter vi, fastslår Lars Bostrøm, som understreger, at partiet dog har meddelt både S og V, at de gerne vil være »medspillere« og ikke gå på tværs.