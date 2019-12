Der er i hele samfundet stigende opmærksomhed på whistleblowerordninger som en vigtig kanal for medarbejdere til at komme til orde med deres bekymring om konkrete forhold og sager, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), der samtidig betoner, at det ikke skyldes konkrete anledninger, at Fredensborg Kommune indfører ordningen. Foto: Allan Nørregaard

Whistleblowere får tryghed

Fredensborg - 18. december 2019 kl. 20:01 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ny ordning giver alle kommunens medarbejdere mulighed for anonymt at indberette mistænkelige forhold direkte til ekstern og uafhængig advokat.

Efter nytår bliver det muligt for medarbejdere at henvende sig til et advokatfirma, hvis de har informationer om mulig fusk og gentagne lovbrud i Fredensborg Kommune.

Det kan ske ved at kontakte advokatfirmaet Dahl enten via et link på kommunens interne net for medarbejderne eller kontakte advokatfirmaet direkte. Forhandlingschefen i kommunen og en medarbejder i det personalejuridiske team får adgang til indberetningerne, der kan indberettes såvel anonymt som med navn.

Forslaget kom oprindeligt fra Venstre, og under den endelige vedtagelse mandag aften på et byrådsmøde sagde Tinne Borch Jacobsen (V):

- Vi er godt tilfredse med, at vi har fået et ekstern advokatfirma til at facilitere ordningen, men vi havde helst set, at der ikke blev lagt det forbehold ind - at det skal være store sager. Advokatfirmaet er udmærket i stand til at vurdere, hvilke sager der skal viderebehandles. Vi ser også gerne, at de kommunale selskaber er med, og det har vi simpelthen ikke været opmærksomme på, da vi stillede forslaget.

Det fik Flemming Rømer (DF) til at fastslå, at han som kommende formand for Nordsjællands Park og Vej vil foreslå, at det tværkommunale samarbejde med Helsingør også får etableret en whistleblower-ordning.

I en pressemeddelelse får den nye ordning disse ord med på vejen fra borgmesteren:

- Der er i hele samfundet stigende opmærksomhed på whistleblowerordninger, som en vigtig kanal for medarbejdere til at komme til orde med deres bekymring om konkrete forhold og sager. Vi har i Fredensborg Kommune heldigvis ingen konkret anledning at indføre en sådan ordning, men i byrådet er vi enige om, at det er vigtigt, at medarbejderne kan vide sig sikre på en anonym ordning, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

- Jeg vil dog blive meget forundret, hvis der kommer mange indberetninger til advokaten, da det er mit indtryk, at vi har en god tradition for, at vores medarbejdere går videre med deres bekymringer til deres chefer eller tillidsrepræsentant. Men muligheden for anonym indberetning skal også være der - og derfor er jeg glad for, at vi nu indfører en god ordning.