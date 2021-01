Blandt andet de ansatte her på rådhuset i Kokkedal kan benytte sig af muligheden om at anmelde uregelmæssighederanonymt. I blandt andet en kommune som København har tip til ordningen afsløret reelle ulovligheder. Foto: Allan Nørregaard

Whistleblower-ordning: Fem mails om samme sag

Ligesom store virksomheder, myndigheder og cirka 18 andre kommuner fik Fredensborg Kommune med virkning fra 1. januar 2020 en whistleblowerordning, hvor de ansatte anonymt kan indberette uregelmæssigheder, kriminalitet og magtmisbrug anonymt. Men hvad er så kommet for dagens lys ved hjælp af ordningen, der administreres for kommunen af Advokatfirmaet Dahl?

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her