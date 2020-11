Der har tidligere været godt med kø i andre testcentre i landet. Her ses et billede fra Helsingør, hvor der var mere end en 100 meter lang kø. Foto: Christopher Valeur

Send til din ven. X Artiklen: Voldsom coronasmitte: Mobile testcentre rykker til Fredensborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Voldsom coronasmitte: Mobile testcentre rykker til Fredensborg

Antallet af smittede med corona i Fredensborg Kommune er støt stigende, Derfor vil mobile testcentre rykke til flere byer i kommunen den kommende uge.

Fredensborg - 02. november 2020 kl. 14:40 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

I den seneste periode har man i Fredensborg Kommune kunne se antallet af smittede med coronavirus stige voldsomt. Der har således været 44 bekræftede tilfælde af coronavirus i løbet af den forgangne uge. Alene den 30. oktober blev 9 borgere i kommunen bekræftet smittet med coronavirus. Derfor er Fredensborg Kommune blevet udvalgt til at få besøg af mobile testcentre, hvor det er muligt at blive testet for virussen uden at have tidsbestilling.

De mobile testcentre tager typisk rundt til indkøbscentre, foreninger, boligområder og andre steder, hvor der er behov for at kunne blive testet. Borgere og turister over 2 år kan blive testet. Det kræver som tidligere nævnt ikke tidsbestilling, men der er begrænset kapacitet, hvorfor sidste podning foretages klokken 16 uanset hvor lang køen er.

Flere byer Mandag den 2. november samt tirsdag den 3. november klokken 10-16 er det muligt at blive testet i Humlebæk Dagcenter, der ligger på Ida Tesdorpfsvej 2. Onsdag bliver testcentret rykket til Lindehuset i Fredensborg, som ligger på Jernbanegade 28 B. Her vil det være muligt at blive testet onsdag den 4. november og torsdag den 5. november fra klokken 10-16.

Fredag den 6. november vil testcentret for en dag ligge i Aktivitetscenter Mergeltoften i Nivå. Her er adressen Mergeltoften 8, og det vil igen være muligt at blive testet fra klokken 10-16. Det mobile testcenter vil runde ugen af med at være placeret i Aktivitetscenter Egelunden i Kokkedal lørdag den 7. november samt søndag den 8. november. Begge dage i tidsrummet fra klokken 10-16. Her er adressen Egedalsvænge 17.

Højt incidenstal De mange antal smittede i kommunen betyder, at Fredensborg Kommune nu har et incidenstal på 107,9. Incidenstallet betyder antallet af smittetilfælde pr. 100.000 borgere. Fredensborg Kommune er derfor stadig at finde på listen over kommuner med incidenstal på over 20, som der holdes ekstra godt øje med.

Siden den 27. januar er 301 borgere i kommunen blevet testet positive for coronavirus. Den aldersgruppe der har været hårdest ramt af coronavirus er personer mellem 50-59, hvor der har været 67 tilfælde af coronavirus.