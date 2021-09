Arkitektfirmaet Perspektiv vurderer, at en ny svømmehal med navn »Lagunen« kan blive en international attraktion - lige syd for Nivå Havn.

Send til din ven. X Artiklen: Visionært eller galskab? Sådan ser arkitektfirma ny svømmehal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Visionært eller galskab? Sådan ser arkitektfirma ny svømmehal

Friplejehjem, erhvervsskole og nu også svømmehallen »Lagunen« som international attraktion på stranden ved Nivå. De politiske valg og muligheder er mange og nye i denne uge.

Fredensborg - 23. september 2021 kl. 09:22 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Tænk på en svømmehal, der ligger med panoramakig ud over Øresund, så svømmerne kan se Hven badet i solnedgangens lys. Svøm hen mod en tyk, armeret glasvæg og se, hvordan tidevandet ændrer sig - nogle gange står det over vandniveauet i svømmehallen, andre gange under. Og til børn og barnlige sjæle: Hvilken vandrutsjebane af de to? Enten det rør, der ender i Øresunds vand i friluftsdelen? Eller det rør, der ender inde i det lune vand i svømmehallen?

Arkitektfirmaet Perspektiv præsenterer nu skitserne til en svømmehal på kanten af kysten lige syd for Nivå Havn. Det skal være et vandkulturhus, der forbinder Nivå by med havet og bliver en international attraktion, lyder det i en pressemeddelelse, som en af afsenderne, Joachim Nielsen, gerne uddyber.

Udgangspunktet er, at Fredensborg Kommune har en svømmehal på budgettet inden for en fem-årig periode.

- Vil vi have en svømmehal, der er som alle andre svømmehaller? En firkantet bygning i en bymidte... Eller vil vi have et sted, som vi også om 100 år ser som fantastisk?, spørger Joachim Nielsen, der selv bor i Humlebæk og derfor kender området.

Arkitektfirmaet Perspektiv ønsker med pressemeddelelsen at skabe en debat i lokalsamfundet, og arkitekterne mener, at projektet kan løse flere af de udfordringer, som området i dag har. Ved at lægge en svømmehal mellem to store klitter bliver den eksisterende strand flyttet ud til en bedre badevandsdybde i det, som i dag er strandparken. Parkering kan ifølge projektet håndteres delvist inde kanten af svømmehallen, i selve klitten og dermed løse Nivå Havns udfordringer med netop parkering. Økonomien er endnu ikke på plads, naturligvis ikke i finansiering, men ej heller i overslag. Det er dog i størrelse så stort, at fonde vil være interesserede, lyder vurderingen fra Perspektiv.

Fredede arealer Området syd for Nivå Havn er i store træk et fredet areal med strandenge, og det har allerede udfordret Fredensborg Kommune, der ønskede at udvide et areal til parkering - og fik et klart nej af Fredningsnævnet. Og hvordan gik det i øvrigt den seneste person, der ønskede at tage kanten af kysten i brug, sådan i større målestok? Det var Louisianas stifter Knud W. Jensen, der forgæves kæmpede for en udvidelse af museet på stranden i Humlebæk.

Så hvordan kan idemagerne bag dette projekt tro, at de kan nå længere?

- Vi er meget opmærksomme på de forhold, og vi planlægger at tage kontakt til SLA Architects for at høre, hvordan de håndterer fredninger omkring store projekter. Det er jo et projekt, som er på niveau med udkigstårnet i skoven ved Haslev, bunkermuseet nær Esbjerg og Vadehavscentret ved Ribe. Hvis man skal ændre på en fredning, kan man eksempelvis sørge for at øge biodiversiteten med sit projekt, siger Joachim Nielsen, der også er klar over, at ideen kommer på bagkant af nyligt vedtagede helhedsplanerne for havnen, strandparken og bymidten.

Derfor - med et lidt frækt spørgsmål: Skal politikerne løbe forvirrede rundt efter hver flotte pind, der bliver smidt i parken? Eller holde sig til en plan?

- Hvis de synes, at bymidteprojektet med en svømmehal er det allerfedeste, der kan ske for Nivå, også set over 50-100 år, så skal de ikke røre ved vores projekt. Men hvis de mener, at vores forslag er mere interessant, skal de gå efter det og skabe et 3. sted i kommunen, der bliver internationalt kendt efter Louisiana og Fredensborg Slot, siger Joachim Nielsen. Artiklen er blevet rettet i et af citaterne. I den første version stod, at Perspektiv havde været i kontakt med SLA Architects. Det er ikke tilfældet.

Sagen i stikord I mange år har byrådet arbejdet på en helhedsplan for Nivås nye bymidte i samarbejde med borgerne.

På blot en uge er der blevet kastet nye bolde op i luften.

Det begyndte med en investor, der tilbyder at bygge et friplejehjem nord for Nivåvej.

Tilbuddet blev offentligt kendt med dagsordenen til mandagens møde i Økonomiudvalget, hvor et flertal nu arbejder mod at trække plejecentret ud af bymidteprojektet med »Generationernes Hus«.

Det kan efterlade plads i bymidten til andre ideer. Jesper Tvilde (K), spidskandidat for De Konservative, foreslår en erhvervsskole.

I samme uge har arkitektfirmaet PERSPEKTIV ønsket at præsentere en ide om svømmehallen »Lagunen« syd for Nivå Havn.