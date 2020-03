En lokalplan for Nivå Centret skulle efter planen være i høring dette forår. Den er allerede blevet forsinket flere gange. Skal der gå flere år, inden lokalplanen for 1. etape er vedtaget? Kan politikere og forvaltning tænke borgerinddragelse på nye måder - og vil politikerne i øvrigt ændre nævneværdig ved en lokalplan, der allerede er formet af input fra borgerne og afstemt med KFI?

Virus kan kortslutte sidste fase af årelang byfornyelse

Få her en status over sagen.

KFI er klar til at gå i gang med 1. etape af Nivås nye bymidte, men Corona-virus sætter lokalplanarbejde i stå. Spørgsmålet er, om man kan skabe borgerinddragelse uden fysiske møder - for at undgå forsinkelser i et projekt, der allerede har været mange år undervejs?

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her