Vinsalg fra industripark giver stort overskud

En hurtig omstilling og ændringer har sikret, at Philipson Wine har haft en positiv vækst også i et regnskabsår, der har været påvirket af Covid-19.

Efter skat har Philipson Wine koncernen haft et overskud på 17,5 millioner kroner, skriver selskabet i en pressemeddelelse. Det er en forbedring i forhold til sidste års regnskab, der alene gav et overskud på 13,5 millioner kroner i selskabet, der har forskudt regnskabsår og derfor sætter stregerne per 30. juni hvert år.

»Philipson Wine har i dette regnskabsår igangsat et omfattende it-projekt indeholdende alle de digitale tjenester, der servicerer driften og vores webshop. Det er historisk set koncernens største investering, og en væsentlig andel af disse omkostninger er afholdt og afskrevet i regnskabet." "Philipson Wine har fortsat en særdeles aggressiv investeringsprofil de kommende år - således at vi kan tilbyde markedet nye vinøse og digitale muligheder. De synlige beviser på vores investeringer er en ny webshop, som er landets største online vinhandel«, skriver Philipson Wine, der har adresse i Kokkedal Industripark.

Tillid er et nøgleord

Philipson Wine oplever en stigende interesse for kvalitetsvine. Selvom virksomheden også har nye initiativer, er der grundlæggende ikke brug for en ny »disruption« for at få fat i kunderne - formidlingen af vine fra producent til kunderne har været forretningskonceptet i 35 år.

Et nyt koncept med salg af vine »En Primeur« vinder dog frem og er et populært tilbud, fortæller Philipson Wine. Konceptet består i, at kunderne forudbestiller og dermed også forudbetaler for vine, inden de frigives. Det kan give adgang til nogle gode vine til en god pris, men det kræver også tillid til, at Philipson Wine udvælger de rigtige.