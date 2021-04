Vinduespudseren havde svært ved at sige farvel

En person, der hævede at være vinduespuder, havde det ualmindeligt svært med at sige farvel til sin 'kunde', da han endelig var kommet ind. Og så var han også meget interesseret i husets låsesystemer og vinduer.

Sådan oplevede beboeren i en ejendom på Kastanie Allé i Humlebæk et besøg torsdag omkring kl. 13. Personen, der ringede på, præsenterede sig som vinduespudseren, hvilket i sig selv undrede beboeren-. Han havde nemlig ikke havde bestilt sådan én til at komme.

Når døren nu var åben, klemte vinduespudseren sig forbi beboeren og ind i huset - ifølge politirapporten fra Nordsjællands Politi dog uden at være fysisk voldelig.

Der gik han omkring og studerede låsesystemer og vinduer og kom ifølge anmeldelsen med en lang række undskyldninger for ikke, trods opfordring, at forlade stedet.

Det gjorde han så til sidst, ifølge politirapporten uden at stjæle noget.